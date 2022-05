Le Normand e Vasquez, due profili per la difesa viola

Il Corriere dello Sport-Stadio, si concentra sul mercato della Fiorentina, in particolar modo per quanto riguarda la difesa, nel caso, Nikola Milenkovic dovesse lasciare la squadra di Italiano durante l’estate.

In entrata una delle soluzioni ad hoc potrebbe essere quella di Robin Le Normand francese, attualmente in forza alla Real Sociedad, sempre che il club spagnolo non spari cifre da capogiro. Un altro profilo è quello del messicano Johan Vasquez, classe ’98, che si è messo in evidenza con la casacca del Genoa nonostante la retrocessione.