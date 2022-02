Le nostre PAGELLE: Cabral, un gol e un filtrante da celebrare. Gli errori di Quarta e le proteste di Bonaventura costano caro alla Fiorentina

Dragowski: 6,5 Bella davvero l’uscita bassa su Frattesi, fatta con un tempismo perfetto. Le reti prese dai viola non sono di certo responsabilità sua.

Odriozola: 6 Non riesce a contenere Traore in occasione del gol dell’1-0. In piccola parte è anche sfortunato perché il giocatore del Sassuolo tenta il tunnel, la palla carambola sul piede dello spagnolo prima di ritornare all’avversario che la mette sull’angolo lungo, battendo Dragowski. Traore gli riprende il tempo al 39′ e di testa va a colpire la traversa. Meglio quando va in avanti e serve due grandi palloni per Ikone non sfruttati a dovere dal compagno.

Martinez Quarta: 4,5 Va a raddoppiare su Traore…senza raddoppiare. Idea giusta quella di andare a dare una mano ad Odriozola, ma resta pura teoria perché lo stesso Traore lo salta come se fosse una sagoma. Sbaglia anche sul secondo gol del Sassuolo con Defrel che lo prende alle spalle. Purtroppo protagonista in negativo.

Igor: 6 Qualche eccesso di confidenza di troppo in uscita palla al piede. Al netto di questo quando è chiamato semplicemente a difendere, se la cava.

Biraghi: 5,5 Berardi quasi sempre contenuto, tranne che sull’azione del gol del 2-1. Una punizione pericolosa, ma anche diversi angoli che fanno fatica ad arrivare nella zona nevralgica dell’area.

Castrovilli: 6,5 Primo tempo brillante, con grande dinamismo, grandi break e ottime giocate. Secondo tempo a ritmo un po’ più basso per lui, però sembra lo stesso un altro rispetto a quello che abbiamo visto nell’ultimo periodo.

Amrabat: 6 Una fase, quella di non possesso palla, fatta bene, anche perché spesso si è trovato ad essere il solo centrocampista a fare un po’ di contenimento sulle ripartenze del Sassuolo. Più ‘normale’ ed essenziale, forse anche troppo, con la palla al piede. Gonzalez: 5,5 Cabral gli mette una gran palla in profondità, ma l’argentino non riesce ad agganciare un pallone che, se stoppato a dovere, gli avrebbe consentito di poter colpire da solo davanti a Consigli.

Maleh: 5,5 Confusionario nella zona che conta del campo. O sbaglia lo stop, o sbaglia il dribbling, o non riesce a calciare come vorrebbe. L’inserimento, anche se coi tempi giusti, da solo non basta. Bonaventura: 5 Forse non era fallo, sicuramente non era da ammonizione la sua entrata su Berardi. Ma le proteste veementi non ci stavano di certo, un’espulsione la sua che ha penalizzato la squadra.

Ikone: 6 E’ presente, è pericoloso, si muove bene, ma fallisce due occasioni davvero importanti, centrando Consigli da pochi passi. Disegna un passaggio in profondità per Piatek assolutamente geniale ad inizio secondo tempo, il polacco però vanifica la giocata del francese. Torreira: SV.

Piatek: 5,5 Partecipa molto più del solito all’azione ed è anche utile in questo senso, ma ha una grande palla gol e getta tutto alle ortiche cercando di saltare Consigli, ma allungandosi irrimediabilmente il pallone oltre la linea di fondo. Cabral: 7 Celebriamo lo stesso il gol, da vero attaccante, anche se non ha portato punti. Un’altra vera palla toccata, ed è venuto fuori un filtrante perfetto per Gonzalez che l’argentino non ha controllato bene.

Sottil: 5,5 Tanti palloni, tante situazioni potenzialmente pericolose, ma le decisioni che prende, oppure le esecuzioni, raramente sono quelle giuste. Saponara: 6,5 Assist d’oro per il gol di Cabral. E’ uomo da giocate utili.

Italiano: 6 La sua Fiorentina ha tanti pregi, gioca benissimo, costruisce, non molla nemmeno in inferiorità numerica. Ma anche limiti e difetti che purtroppo gli costano anche molti punti. A Reggio Emilia abbiamo visto il bello e il meno bello della sua squadra.