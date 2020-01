Le nostre PAGELLE: Castrovilli, Chiesa e…Vlahovic, un terzetto che regala giocate straordinarie. Il cambio di passo di Lirola e il muro difensivo

Dragowski: 6,5 Solo palle alte, ma sono tutte preda sua e con grande sicurezza.

Milenkovic: 7 Componente di un trio che sembra tornato quello di inizio stagione. Un terzetto che non sbaglia un intervento e non concede nemmeno un metro ad un terzetto, quello del Napoli, che è uno dei migliori del nostro campionato e con pochi eguali anche in Europa.

Pezzella: 7 Stavolta resta presente, piedi e testa, dall’inizio fino alla fine. E torna ad essere il leader di un reparto che, quando vuole, sa essere molto solido.

Caceres: 7 Tra lui e Dalbert entra Callejon che colpisce di testa e mette fuori. L’unica, mezza, disattenzione di una gara che poi è pressoché perfetta.

Lirola: 7 Il cambio di passo dello spagnolo evidenziato con l’Atalanta, viene confermato nella trasferta napoletana. Dà una mano nel raddoppio su Insigne e mette lo zampino anche sulla rete di Vlahovic (anche se gran parte del merito va dato proprio all’attaccante serbo).

Benassi: 6,5 Si trasforma in uomo assist. Un tocco relativamente semplice, ma dato nel modo e coi tempi giusti sui piedi di Chiesa per l’1-0 gigliato. Per stasera basta questo e la corsa che ci mette.

Pulgar: 6,5 Chiude gli spazi e rincorre gli avversari, mai o quasi fuori posizione.

Castrovilli: 7,5 Difficile capire il suo vero ruolo in campo, perché è attaccante, è esterno, è centrocampista, è terzino, insomma lo trovi in ogni angolo del campo. Palla straordinaria al 55′ per Chiesa, con l’attaccante messo davanti al portiere. Ma è solo un piccolo assaggio delle sue doti fantastiche. E non perde mezzo pallone.

Dalbert: 6 Va un po’ in difficoltà quando dalle sue parti arriva Lozano ed è costretto a fermarlo con le cattive. Ammonito, verrà squalificato. Ceccherini: SV.

Chiesa: 7,5 La partita del San Paolo segna la partita del risveglio di Chiesa. Un gol praticamente calcetto-style, con la punta del piede nel primo tempo. Una fantastica combinazione con Castrovilli che meriterebbe miglior fortuna, nella ripresa. Cade, si rialza, cambia gioco e così dà l’avvio all’azione che porta al secondo gol. Sottil: SV.

Cutrone: 6,5 Grande movimento e grande affiatamento con Chiesa e fin da subito. Realizza un bel gol con un destro potente, ma gli viene giustamente annullato per un fuorigioco di partenza proprio da parte sua. Esce non certo per demeriti personali, quanto perché è ancora leggermente in debito d’ossigeno per essere stato non molto impiegato con il Wolverhampton. Vlahovic: 7.5 Gol semplicemente straordinario del centravanti serbo. Una conclusione meravigliosa laddove nessun portiere sarebbe potuto arrivare.