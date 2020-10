Le nostre PAGELLE: Castrovilli in versione micidiale. Di quattro attaccanti non se ne fa uno, ma è tutta colpa loro?

Dragowski: 7 Fa una bischerata in uscita…e rimedia prontamente, togliendo il pallone a Lasagna, che avrebbe segnato sicuramente vista la sua posizione ravvicinata. Chiude lo specchio ancora a Lasagna in uscita. Il vero miracolo comunque lo compie al 61′ mettendo in angolo una conclusione di Okaka da non più di quattro metri dalla porta. Grande riflesso del polacco, prendere una rete in quel momento del match sarebbe stato un grosso guaio. Sui gol bianconeri va assolto.

Milenkovic: 6 Zuccatina ravvicinata, facile, facile, per portare la Fiorentina sul 2-0. Sul 3-2 il serbo e Caceres si perdono Okaka.

Pezzella: 6 Per il momento è una stagione no, nel senso che gli infortuni e i problemi fisici non lo abbandonano. Costretto a lasciare il campo, suo malgrado, con largo anticipo. Martinez Quarta: 6 Si perde Okaka al 61′, rimedia Dragowski al suo errore. In crescendo col passare dei minuti.

Caceres: 5 Sia lui che Biraghi lasciano uno spazio micidiale a De Paul in occasione del gol del 2-1. Prova a rimediare all’errore di posizionamento entrando in scivolata, ma il risultato è che la palla finisce sulla testa di Okaka che non ha difficoltà a battere Drago.

Lirola: 6 La sua partenza è al fulmicotone. Venti minuti in cui sembra il Garrincha dei tempi d’oro. Esaurita la fase di furore tecnico-atletico ritorna nel suo alveo di normalità. Venuti: SV.

Bonaventura: 6 Entra bene nell’azione del primo gol della Fiorentina sfondando a destra. Da lì in avanti la sua è una prestazione senza acuti ma diligente. Può fare certamente di più. Pulgar: SV.

Amrabat: 6,5 In quella posizione riesce a fare molto bene la fase difensiva. Recupera palloni ed esce con personalità, cosa che non gli manca. Non ci stancheremo mai di ripetere che ci piacerebbe vederlo come mezzala con continuità in modo da poter diventare decisivo nella metà campo avversaria.

Castrovilli: 7,5 I primi 20 minuti sono da incorniciare perché tocca in pratica due palloni e sono entrambi tocchi decisivi. Un gol e un assist morbido, morbido per Milenkovic. Si conferma in giornata micidiale ad inizio ripresa quando infila il 3-1 con un potente destro da appena dentro l’area.

Biraghi: 6 Altro assist per gradire. Stavolta a beneficiarne è Castrovilli nell’azione del vantaggio gigliato. Poi naviga a vista.

Callejon: 5,5 Iachini lo impiega come Baiano ai tempi di Batistuta, facendolo partire addirittura dal centro sinistra. Una mossa incomprensibile che, di fatto, neutralizza il potenziale dello spagnolo che arriva a toccare, sì e no, cinque palloni in tutto il tempo che resta in campo, compreso un tiro finito ampiamente a lato. Negativo ma con giustificazione. Cutrone: 5,5 Un volenteroso confusionario. Nulla di più.

Vlahovic: 5 Non tiene un pallone, non è pericoloso, non serve per fare la sponda. Kouame: 5 Idem con patatine. Una bella fotocopia del serbo con, se è possibile, anche qualche nota di indolenza in più.