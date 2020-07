Le nostre PAGELLE: Chiesa e 45 minuti al limite del comico. Dragowski e la paratona salva-risultato

Dragowski: 7 Parata salva-risultato su Nandez al 53′. Sul tiro dell’uruguaiano si allunga più possibile e alla fine riesce a chiudere a chiave la propria porta. Si ripete d’istinto due minuti dopo sempre su Nandez.

Milenkovic: 6 Una difesa, quella viola, che non concede molto.

Ceccherini: 6 Da centrale dei tre si permette anche qualche lancio alla Gonzalo Rodriguez e un tiro in porta che finisce di poco fuori. Dietro non traballa.

Caceres: 6 Attento, in linea con la prestazione dei suoi compagni.

Venuti: 5,5 Non si ripete di certo ai livelli visti a Parma. Resta ai margini quando la squadra ha la palla tra i piedi.

Duncan: 6,5 Ma che non lo vogliamo prendere un palo? Un legno non si nega mai alla Fiorentina e stavolta tocca all’ex Sassuolo prenderlo. Costretto a fare gli straordinari perché in mezzo al campo sono solo in due a dover rincorrere gli avversari.

Badelj: 6 Ci mette un po’ a carburare. Poi comincia a farci vedere qualche bella giocata, qualche suggerimento non banale che non viene però sfruttato a dovere dai compagni. Pulgar: 5,5 Senza rigori o calci piazzati in genere, ecco che si torna ad una normale mediocrità.

Lirola: 5 A sinistra è letteralmente un pesce fuor d’acqua, anche perché il sinistro non lo usa nemmeno se gli puntano una pistola alla tempia e quando prova a rientrare sul destro poi sparacchia tiri in piccionaia come quello allo scadere del primo tempo. Dalbert: 5,5 Con lui la musica cambia…di poco. Giusto un paio di cross in più.

Chiesa: 4 45 minuti in campo al limite del comico. Le vere perle sono una punizione calciata dal fondo e finita nell’universo-spazio e un intervento da rigore…su Ribery. Il francese stava per calciare quando è stato intralciato nientemeno che dal compagno di squadra. Arrivati all’intervallo, Iachini decide di porre fine alla sua (e anche alla nostra) agonia. Ghezzal: 5,5 Apprezzabile il fatto che sia rimasto in campo da infortunato fino alla fine dell’incontro. Paradossalmente comincia a fare le cose migliori quando l’adduttore

Vlahovic: 5 Non prende posizione, non anticipa gli avversari. Facendola breve, non tocca palla. Chiaro che la squadra lo supporti poco, però ci mette anche del suo. Cutrone: 5,5 Un tiro nel finale parato facile dal portiere avversario.

Ribery: 6,5 In una manovra lenta e bloccata come quella della Fiorentina è forse l’unico ad avere qualche idea, qualche spunto fuori dalla normalità. E purtroppo c’è da dire che quando gli avversari non ce la fanno a fermarlo, ci si mettono i compagni di squadra a sabotarlo. Vero Chiesa? Kouame: 6 Appena entrato impegna Cragno, lo costringe a fare un grande parata a seguito di un suo colpo di testa.