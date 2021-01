Le nostre PAGELLE: Dragowski e un tempo da protagonista, Ribery l’unico con qualche idea. Il Caceres spaziale è solo un ricordo e Venuti…

Dragowski: 7 Semplicemente provvidenziale nel primo tempo. Chiude su Palacio al 33′, quando l’attaccante del Bologna si era presentato da solo davanti lui. Dopo un altro intervento, tiro dal limite respinto, ecco arrivare al 38′ una meravigliosa uscita kamikaze, sempre su Palacio. Nella ripresa fortunatamente non deve compiere neanche un intervento.

Milenkovic: 6 Difesa che sbanda poco, con il serbo che non si fa cogliere alla sprovvista.

Pezzella: 5,5 Un suo errore di controllo spalanca le porte dell’area di rigore viola a Palacio. Deve una bella bevuta a Dragowski che rimedia al suo sbaglio chiudendo ogni spazio all’attaccante argentino del Bologna. Uno svarione che si nota in mezzo ad una prestazione che prima e in seguito non ha avuto particolari sussulti, se non un contropiede di Barrow bloccato in maniera pulita e puntuale.

Igor: 6 Con Prandelli ha guadagnato i galloni da titolare. E il brasiliano si conferma come solido e affidabile.

Caceres: 5,5 Spaziale quello visto a Torino contro la Juve, molto più normale e banale quello visto oggi. Ma in queste partite è specialmente sugli esterni che non ci possiamo accontentare della normalità, altrimenti quando le apri le difese avversarie? Lirola: 6 Sarebbe dovuto entrare 15-20 minuti prima e sarebbe stato meglio per lui e per la Fiorentina.

Amrabat: 5,5 Purtroppo fa un passo indietro importante da quello che avevamo ammirato contro Verona e Juventus e torna sotto ritmo e con poco costrutto. Di tirare dalla distanza non se ne parla proprio.

Borja Valero: 5,5 Riproposizione del suo classico “tiro dello 0-0” nel primo tempo. Molto più pericolosa la sua conclusione nella ripresa che termina di poco fuori. Viaggia a giri bassi e non ci riferiamo al suo passo che è sempre stato piuttosto compassato, quanto a livello di idee che invece non gli sono mancate nel corso della sua carriera. Bonaventura: 6 Con lui cambio di ritmo e la Fiorentina guadagna campo. E c’è un intervento su di lui (a cavallo dell’area di rigore) che Orsato non ha visto ma che ci piacerebbe proprio analizzare.

Castrovilli: 6 Va a strappi, bene nei primi venti minuti e anche negli ultimi venti. Nel mezzo è come se si fosse messo in pausa ed è un peccato perché le sue accelerazioni e i suoi inserimenti servono tanto a questa squadra.

Venuti: 5 Tocca tanti palloni, ma è come se non toccasse mezzo, perché vederlo a sinistra è come vedere un pesce fuor d’acqua. Possibile che Prandelli non se ne sia accorto?

Vlahovic: 5,5 Parte forte ed ha subito un paio di occasioni da gol nel giro di tre minuti, non sfruttate nel miglior modo . Sembra il preludio ad una bella partita per il serbo, in realtà in seguito fa poco, peraltro non supportato a dovere da una squadra che fa fatica a portarsi nella trequarti avversaria. Kouame: 5 Fa più confusione che altro, senza contare che spesso finisce in fuorigioco.

Ribery: 6,5 Potete metterla come volete, ma tanto se c’è qualcuno che può inventare qualcosa in questa squadra è solo il francese. I suoi strappi sulla sinistra, purtroppo poco continui, mettono in difficoltà la retroguardia del Bologna. Salta il suo avversario e per poco non provoca l’autogol di De Silvestri (palo). Altre tre o quattro volte crea scompiglio allo stesso identico modo. Certe volte eccede nel dribbling, ma in un contesto in cui i compagni non fanno molto per dargli una mano, si può anche capire che lo faccia.

Prandelli: 5 Dà fiducia agli stessi visti contro la Juventus e psicologicamente è anche una mossa giusta. Notate le difficoltà, specialmente sulle fasce, potrebbe porre rimedio con molto anticipo rispetto a quanto fatto. Lirola entra per Caceres e va bene, ma Venuti? Per larghi tratti si rivede la stessa Fiorentina senza incisività del 2020.