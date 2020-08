Le nostre PAGELLE: Dutu fa felice Aquilani, che esordio per Krastev! Bianco è un moto perpetuo, Koffi non incide

Brancolini: 6 Impegnato una sola volta ed è goffo ma efficace. Per i restanti minuti si limita a fare da spettatore ad eccezione di un’uscita puntuale bassa ad anticipare Sane. Potrà tornare in ritiro da Iachini con serenità.

E.Pierozzi: 6 Cursore di grande corsa e scaltrezza, oggi non spinge come suo solito ma disputa una prova diligente, senza acuti.

Dutu (C): 7 Dopo la grande occasione fallita sul finire del primo tempo, incorna splendidamente in rete un gol che pesa come un macigno. Capitano di sostanza e personalità.

Dalle Mura: 6.5 Quando gestisce il pallone è bello da vedere, può crescere nelle letture e far valere maggiormente il fisico. Controlla bene le punte veronesi e fa partire la manovra con precisione.

Ponsi: 6.5 Intraprendente, è un terzino che può giocare su entrambe le fasce con disinvoltura. Attacca con costanza, difende con applicazione sfruttando la sua resistenza ed una struttura di tutto rispetto.

Hanuljak: 6 Non gli si può certo rimproverare la corsa, ma un po’ di iniziativa non guasterebbe. Ci mette tantissimo impegno ma non incide in fase di gestione. Volitivo, ma troppo poco efficace.

Krastev: 7 Debutto assoluto in Primavera per il centrocampista bulgaro, che merita sicuramente i complimenti. Fisico da vendere, passo cadenzato ma grandissima personalità palla al piede. Un paio di spunti degni di nota, tanta quantità. Sacchini: SV

Bianco: 6.5 Un piccolo ‘Barella’. L’accostamento è assai impegnativo ma il combattivo piemontese è un autentico moto perpetuo. Primo tempo onesto, ripresa da vero trascinatore in cui cuce, imposta e offre l’assist decisivo a Dutu dalla bandierina.

N.Pierozzi: 5.5 Impreciso e poco concreto. Il centrocampista tuttofare viola oggi non riesce minimamente a fare la differenza. Ghiottissima l’occasione sprecata tutto solo davanti ad Aznar. Da rivedere

Spalluto: 5.5 Sempre fuori dal gioco, prova a farsi trovare dai compagni ma viene coinvolto pochissimo nella manovra viola. Non difetta l’abnegazione, ma la mancanza di una punta di spessore si fa sentire nella rosa di Aquilani.

Koffi: 6 L’uomo più pericoloso dell’attacco viola cerca di fare la differenza ma ci riesce a metà. Tanti buoni spunti ma spesso fini a se stessi, oggi il francese non riesce a determinare. Apprezzabile la volontà, molto deficitaria l’efficacia. Milani: SV.