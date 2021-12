Le nostre PAGELLE: Gonzalez finisce di litigare con le scarpe e diventa protagonista. Punizione bellissima, dedica ad Astori ancora di più, Biraghi doppiamente bravo. Benvenuto Maleh

Terracciano: 6 Sul gol di Barrow c’è poco da dire. Una fucilata imparabile. Su quello di Hickey, forse, qualcosa in più poteva fare. E’ chiaro che la deviazione di Odriozola influisca nella circostanza e permetta di portare comunque ad una sua assoluzione.

Odriozola: 6 Tanti chilometri anche oggi, ma anche qualche passaggio a vuoto come sulla prima rete del Bologna dove c’è un posizionamento della retroguardia sul centrodestra rivedibile. Tocca il tiro di Hickey e la palla finisce dentro.

Milenkovic: 6 Entra nel mezzo alla confusione sulla prima rete rossoblu. Rischia anche nella ripresa di tenere in gioco Barrow e poteva essere un episodio che poteva riaprire la partita con molto anticipo rispetto a quanto accaduto. A parte questi due episodi, regge.

Martinez Quarta: 6,5 Gara molto lineare ed attenta, quasi senza sbavature. E’ costretto a stendere Barrow lanciato a rete nella ripresa. Tutto viene invalidato dall’arbitro e comunque il posizionamento sbagliato non era il suo quanto, come già scritto, di Milenkovic.

Biraghi: 7 Una punizione capolavoro quella calciata dal capitano viola e che porta la Fiorentina sul 2-1. Più bella del gol la dedica ad Astori. Doppiamente bravo. Terzic: SV.

Bonaventura: 6 Un primo tempo in cui non spicca. Parte invece benino nella ripresa, però si fa superare da Hickey, chiudendo in ritardo, lasciandogli spazio e permettendogli (anche grazie alla deviazione di Odriozola) di battere Terracciano.

Torreira: 6 Uomo dei recuperi a centrocampo. Però stavolta si fa stranamente sorprendere sul primo gol del Bologna. Svanberg si infila lasciandoselo alle spalle. Amrabat: SV.

Maleh: 7 Benvenuto in Serie A ragazzo. Ovviamente celebriamo il suo primo gol nella massima serie, frutto di un ottimo inserimento (e di uno splendido assist di Gonzalez). Duncan: SV.

Gonzalez: 7,5 Litiga con le scarpe per venti minuti. Risolto il problema disegna un assist perfetto per il gol di Maleh. La punizione del 2-1 arriva dopo un fallo commesso proprio su di lui che era partito in serpentina. Non pago anticipa Skorupski che lo travolge per il rigore viola. Insomma entra in tutte le reti della Fiorentina, in una parola sola: protagonista. Callejon: SV.

Vlahovic: 6,5 A questo giro non lo si vede molto. Occasioni da rete praticamente zero. Però realizza in maniera perfetta il rigore del 3-1, mandando Skorupski dalla parte opposta rispetto al tiro. In quella occasione ci entra anche come da rifinitore, mettendo una palla in profondità per Gonzalez.

Sottil: 6 Voto difficile da dare. Parte forte e vuol farsi vedere con alcuni strappi e uno contro uno. Poi però si eclissa parecchio. Saponara: SV.

Italiano: 6,5 Nel bene e nel male è sempre la sua Fiorentina. Grande possesso di palla e grande pressing, ma anche difficoltà su palle scoperte e con la difesa alta. Comunque arrivano tre punti, la nona vittoria in campionato e il quinto posto. Quindi…