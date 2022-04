Le nostre PAGELLE: Gonzalez, le difficoltà e la rete decisiva, Biraghi salvato dal VAR, ma con una punizione perfetta al momento giusto. E Cabral…

Terracciano: 5,5 Un primo tempo coi brividi. Si prende tanti rischi, prima coi piedi e poi in uscita. Prova a rimediare all’errore di Biraghi e fortuna vuole che subisca fallo da parte di Pinamonti (visto dal VAR e non dall’arbitro), altrimenti i viola avrebbero un gol da film horror. Si sente molto sicuro palla al piede, ma troppe confidenze sono pericolose, specie nel suo ruolo.

Venuti: 6 Troppo evidente il fatto che non sia come Odriozola, però si applica, almeno questo gli va riconosciuto. Nel senso che mantiene la posizione, prova a chiudere gli spazi e cerca di non commettere errori.

Milenkovic: 6,5 Quando la palla arriva dalle sue parti, per gli avversari c’è poca gloria. Anche quando, casualmente, scivola, riesce a rialzarsi e a rifarla propria. Con Igor ha formato una coppia ben assortita.

Igor: 6,5 Fa sul centrosinistra quello che Milenkovic fa sul centrodestra.

Biraghi: 6 Dare un giudizio sulla sua prestazione non è impresa facile. La combina grossa nel primo tempo lasciando un pallone che finisce per mettere in difficoltà Terracciano e che Di Francesco indirizza a rete in rovesciata. Fortuna ha voluto che la rete dell’Empoli è stata annullata, altrimenti sarebbe stata l’ennesima marcatura presa dai viola dove ci sono responsabilità del capitano. Però calcia, bene, la punizione sulla quale segna Gonzalez e impegna Vicario con un sinistro forte da fuori area. Sommando un po’ tutte le cose, optiamo per l’assoluzione. Terzic: SV.

Castrovilli: 6 Sprazzi positivi che si aggiungono ad un momento in cui le cose cominciano a girare per il verso giusto per lui. Si inserisce bene in area avversaria nella parte finale del match, ma il suo destro parte ‘strozzato’ e termina fuori. Maleh: SV.

Torreira: 6 Gli spazi comincia a trovarli quando l’Empoli resta in dieci. Prima di allora non è facile farlo neanche per uno come lui che pure sta facendo una grande stagione. Un giallo pesante quello ricevuto (e forse anche ingiusto) e un brivido che ha fatto prendere al proprio allenatore, per un intervento in ritardo in cui ha rischiato la seconda ammonizione. Da lì la decisione di toglierlo. Amrabat: 6 Tranquillo palla al piede, tenta la sorte con una conclusione dalla distanza parata da Vicario.

Duncan: 6,5 Nel primo tempo è il migliore della Fiorentina, l’equilibratore a centrocampo, quello che ci mette molto dinamismo.

Gonzalez: 6,5 Col piede invertito l’ex Stoccarda fa una gran fatica anche perché non riesce a fare lo stoccatore da quella parte, ma cerca spesso l’assistenza ai compagni. Però trova la rete decisiva del match (merito non da poco), deviando in porta un calcio di punizione battuto da Biraghi. Strano il calcio, perché fino a quel momento i due che hanno confezionato l’1-0 viola, erano stati tra i peggiori in campo. Callejon: SV.

Cabral: 6 Si vede che ci tiene a sfruttare l’occasione che gli viene concessa da Italiano, ma non viene messo in condizione di giocare al meglio dai propri compagni e anche dagli avversari, pronti a braccarlo a tutto campo. L’unico vero pallone che gli arriva tra i piedi in area di rigore, lo mette dentro. Un fuorigioco di Saponara però gli ricaccia l’urlo di gioia in gola. Generoso anche nei ripiegamenti.

Saponara: 6,5 Ci mette 45 minuti per svegliarsi. Le prime, vere, giocate le fa da inizio del secondo tempo, compreso un assist perfetto per una rete di Cabral, vanificata da una chiamata di fuorigioco da parte del guardalinee. Vuole la gioia personale, sfiora il gol con un destro fuori di un soffio. Sottil: 5,5 Ha la palla per chiudere il match, ma va a sbattere su Vicario dopo aver fatto una sgroppata di 40 metri.

Italiano: 6 Continuano le perplessità su Gonzalez impiegato a destra, decisione tra l’altro che finisce anche per penalizzare Ikone, che così non trova spazio in squadra. Fiorentina sotto ritmo, ma vincente e ancora in corsa per l’Europa. Prendiamo questo dato buono e portiamocelo a casa.