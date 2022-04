Le nostre PAGELLE: I rientri horror di Odriozola e Bonaventura. Difesa in confusione, centrocampo in panne, nullo l’impatto di Cabral nello sprofondo viola

Terracciano: 4.5 Malissimo sul gol di Marì, subisce gol da una posizione defilatissima piazzandosi molto male e facendosi superare dal pallone senza riuscire ad opporsi ad una conclusione che aveva un angolo veramente limitato. Inizia con due rilanci sballati e l’aria non sembra buona, la prestazione purtroppo conferma le sensazioni. Assai rivedibile anche la respinta sul destro tutt’altro che irresistibile di Udogie prima del gol di Deulofeu, molto male anche sul quarto gol friulano. Nel mezzo un paio di interventi su Deulofeu e Molina in cui sono decisamente maggiori i demeriti dei calciatori che i meriti del portiere gigliato

Odriozola: 4.5 Troppo molle nel contrasto con Pablo Marì in occasione del primo gol ospite, appare poco lucido in costruzione e spesso si fa trovare fuori posizione. Un paio di buone sortite offensive, non riesce a battere Silvestri da pochi passi in chiusura di primo tempo. Perde banalmente il pallone da cui scaturisce il tris dell’Udinese

Martinez Quarta: 4 In difficoltà nel contenere Success e Deulofeu, tanti errori in impostazione e l’impressione di essere sempre in ritardo in copertura. Fuori posizione come i compagni di reparto sul raddoppio dell’Udinese, uscita a centrocampo incomprensibile sul poker ospite

Milenkovic: 5 Pessimo il rilancio che innesca la prima rete friulana, tardiva anche l’uscita successiva su Marì. Il centrale serbo dovrebbe essere il perno della retroguardia gigliata ma non brilla affatto neppure oggi dopo la prova opaca di Salerno. Cerca spesso il lancio lungo a tagliare il campo per Sottil, con scarsa precisione. Igor 5 Non trova le giuste trame palla al piede, si perde più di una volta Deulofeu. Anche sfortunato nella deviazione sul tiro di Walace che spiazza Terracciano

Biraghi: 5.5 A sinistra non fa mancare spinta e tanta corsa. Offre alcuni palloni molto interessanti col suo mancino, rendendosi pericoloso anche dalla bandierina ma nessuno ne approfitta. Nella ripresa tuttavia dimentica completamente la fase difensiva

Bonaventura: 4 Il ‘Jack’ che tutti conosciamo e capace di trascinare la Fiorentina per larghi tratti della stagione non è neppure un lontano parente del calciatore visto oggi. In enorme difficoltà sul piano fisico, mai propositivo e impreciso nei pochi (pochissimi) palloni giocati. Esce al termine del primo tempo. Maleh 5.5 E’ fresco e volenteroso ma non in grado di poter far cambiare marcia alla Fiorentina. Impegna Silvestri con un tiro dal limite, poi si vede molto poco se non per i tanti falli commessi, molti sciocchi, compreso quello che gli costa l’ammonizione

Torreira: 5 Tocca molti palloni ma in interdizione non è la solita diga anche perché non è al top. Avventato il tentativo di dribbling che dà il via al contropiede dell’Udinese. Bel tocco in area per Piatek in chiusura di ripresa. Prova a prendere per mano la squadra, ma la Fiorentina crolla progressivamente

Duncan: 5 Non c’è una fase del gioco in cui il ghanese riesca a spiccare. Sembra iniziare bene con un pallone molto buono di prima per il taglio di Sottil ma si spegne molto rapidamente. In mezzo Walace e Makengo hanno la meglio molto di frequente, e la fisicità dell’ex Sassuolo manca completamente. Ikone: 5 Dobbiamo ancora capire in che ruolo sia entrato; poco intraprendente, sembra spesso completamente avulso dal gioco. Decide di lasciare entrare indisturbato in area Udogie che segna la quarta rete friulana a tempo scaduto

Gonzalez: 5.5 Talvolta confusionario, ci prova con le unghie e con i denti finendo anche per pasticciare in alcuni frangenti. Mette a terra un paio di avversari in area ma il suo tiro è ribattuto da Silvestri, Udogie lo anticipa di un soffio dopo una grande accelerazione. Provoca il giallo di Nuytinck grazie ad un bel cambio di passo. Purtroppo la concretezza manca completamente nell’area avversaria, anche se nessuno dei compagni di reparto collabora

Piatek: 5 Le occasioni le avrebbe ma l’uomo freddo in area delle prime gare viola sembra essere passato remoto. Il polacco fatica a liberarsi degli ingombranti centrali ospiti e non trova il modo di pungere la porta avversaria. Cabral 5 Fallisce due ottime occasioni di testa, troppo macchinoso quando c’è da lavorare il pallone. Goffo in molte situazioni di gioco, ricorre al fallo perchè anticipato di frequente

Sottil: 5.5 Intelligente e preciso il pallone sul primo palo per Piatek che però spara su Silvestri. Quando accelera mette in difficoltà l’Udinese costringendo al fallo Becao e Molina. La sua rapidità è un’arma importante ma il classe ’99 non vi abbina come potrebbe e dovrebbe la qualità. Callejon 4.5 Del giocatore che faceva volare il Napoli non vi è traccia. Perde un pallone quasi comico in contropiede, nullo in avanti. Viene da chiedersi perchè venga inserito

Italiano: 5 La benzina sembra finita e la Fiorentina purtroppo non incide in attacco e concede tantissimo in difesa. Parziale assolutamente eccessivo ma la prova viola purtroppo è nettamente insufficiente e alcune scelte del mister lasciano perplessi, dal primo minuto ed a gara in corso