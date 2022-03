Le nostre PAGELLE: Ikone voglioso di giocate e di gol, ma il palo è più forte di lui. Torreira un caterpillar coi piedi vellutati. Senza parole per l’autogol che ci condanna

Terracciano: 6 Un colpo di reni per deviare il tentativo di pallonetto di Vlahovic. E’ l’unica vera conclusione del serbo, è l’unica vera conclusione in porta della Juve.

Odriozola: 6 Il suo infortunio è una pessima notizia. Con la sua velocità e gli inserimenti avrebbe sicuramente creato problemi alla retroguardia della Juventus, dopo un primo tempo in cui si è tenuto guardingo rispetto alle sue consuetudini. Venuti: 4 Non ho parole per parlare del suo autogol al 92′. Non ne ho, non mi riesce di trovarle, l’unica cosa che forse si può dire è che la Fiorentina non meritava di certo la sconfitta. E lui non meritava di finire sulla graticola, ma stavolta…

Milenkovic: 7 Un gigante, in tutti i sensi, un ostacolo insuperabile per gli avversari che, o gli sbattono contro, o finiscono per essere anticipati.

Igor: 6,5 Abbastanza bene anche l’altro centrale. Il brasiliano ha avuto un solo momento di defaillance, quando si è fatto spostare da Vlahovic che ha avuto spazio e modo di concludere a rete. Tiro in porta morbido deviato da Terracciano.

Biraghi: 6 Spara una punizione sul palo di Perin, ma il portiere bianconero è attento. Così come lo è il terzino sinistro viola

Bonaventura: 6,5 Un grande occasione in avvio, su rinvio sbagliato di Perin, con una conclusione immediata che finisce alta. Al di là di questo errore ha gamba e polmoni per essere davanti e dietro.

Torreira: 7 Altra grande prestazione. Un caterpillar con i piedi vellutati. Uno che rincorre e ferma tutti e, all’occorrenza, riesce a mandare in porta anche i compagni: vero Ikone? Conclusione dal limite dell’uruguaiano finita di poco alta.

Castrovilli: 6 Primo tempo anonimo, secondo in crescendo. Apprezzabile e da sottolineare un bel ripiegamento difensivo a bloccare Arthur. Duncan: SV.

Ikone: 7 Brillante, voglioso di giocate, di uno contro uno e di fare gol, con De Sciglio che va puntualmente in difficoltà. Un suo destro, al termine di un’azione ubriacante, finisce fuori di qualche millimetro con Perin a pregare che non finisse in fondo al sacco. Al 47′ delizia il Franchi con un controllo di tacco e un dribbling che lo porta a concludere da posizione favorevolissima: tutti pronti ad esultare, ma alla fine è il palo ad avere la meglio. Costringe il suo avversario diretto a ricorrere a maniere non ortodosse per fermarlo (De Sciglio viene anche ammonito). Gonzalez: SV.

Piatek: 5,5 Stenta a farsi vedere, palloni toccati col contagocce, occasioni da gol men che meno. L’uomo di coppa questa volta resta all’asciutto, in tutti i sensi. Cabral: 5,5 Il brasiliano si inserisce perfettamente sulla scia del polacco.

Saponara: 6 Coinvolto ed elegante nel controllo di palla. Gli manca sempre l’ultimo tocco, l’ultima stoccata. Sottil: 5,5 Destro o sinistro, tiro o cross, poco cambia è sempre fuori misura.

Italiano: 6 Sembra il replay della partita col Sassuolo. Una squadra meritava di più, la sua, ma esce dal campo con una nuova sconfitta. Dovrà lavorare molto con gli esterni perché non è possibile creare tanto e concretizzare poco.