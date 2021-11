Le nostre PAGELLE: Italiano si gira verso la panchina…e fa scelte rivedibili. Torreira esce e la Fiorentina prende due gol: è solo un caso?

Terracciano: 5,5 Per 87 minuti si mette maggiormente in mostra per quello che fa con i piedi piuttosto che con le mani. E sinceramente ha due piedi da far invidia a qualche centrocampista e mantiene un sangue freddo invidiabile in ogni situazione). Sull’azione dell’1-1 però la sua uscita è più che rivedibile.

Odriozola: 5,5 E’ un terzino nominalmente, un’ala vera e propria nei fatti. Grande corsa, buoni tempi di inserimento, gli manca però più qualità e tempismo quando è chiamato alla giocata (leggasi palla in mezzo). Negli ultimi minuti però, suo malgrado, entra nei due gol dell’Empoli dove prima si fa anticipare da Bandinelli, poi mette Pinamonti in condizioni di battere Terracciano.

Milenkovic: 7 Gara a lungo molto al di sopra delle righe quella del serbo che fa muro dietro, sfiora la rete in almeno un paio di circostanze. Se Terracciano non gli fosse franato addosso sull’1-1, magari a quest’ora staremmo parlando di un’altra vittoria viola.

Martinez Quarta: 6,5 Prima frazione di gioco in versione attaccante, con due opportunità da gol avute a disposizione dall’argentino (una colossale calciata alta). Seconda in cui lo vediamo a tutto campo e nella quale però ci ha messo anche un paio di sbavature che potevano costare caro.

Biraghi: 6 Inizia il match con un sinistro insidioso che impegna Vicario. Qualche cross messo dentro e un angolo sul quale la Fiorentina sfiora il pari.

Bonaventura: 7 Le occasioni più importanti del primo tempo la propizia lui. Prima smarcando in area Callejon con un filtrante di prima intenzione. Poi colpendo di testa da posizione favorevolissima da due passi, ma mettendo fuori. Altra conclusione nella ripresa messa in angolo da Vicario. Gran contributo alla squadra dai suoi piedi. Maleh: SV.

Torreira: 7 Il brivido arriva quando lo vedi per terra dolorante per terra, perché pensi: “Ma se esce lui, chi entra?”. Fortunatamente però, appena passato tutto non puoi non vedere quanto sia utile tatticamente e importantissimo in fase di pressing, anche a 70 metri dalla porta di Terracciano. Prendergli palla è un’impresa per gli avversari. E’ un caso che, uscito lui, la squadra abbia preso due gol? Amrabat: SV.

Duncan: 5,5 Grande interprete contro il Milan, più fuori dal gioco contro l’Empoli. Attore in campo, assolutamente non protagonista a questo giro. Castrovilli: 5,5 Qualche piccolo lampo, ma all’interno di una prova non certo esaltante.

Callejon: 6 Bravo nel servire un pallone coi giri giusti e nel momento giusto per Vlahovic. La sua partita sta essenzialmente in questo episodio e in un passaggio smarcante per Martinez Quarta nel primo tempo. Per il resto niente di nuovo sotto al sole (o meglio sotto la pioggia di Empoli).

Vlahovic: 7 Grande protagonista nell’azione del gol viola. Recupera il pallone, lo allarga molto bene e con grande precisione. E, non contento, va ad attaccare l’area di rigore mettendo dentro il pallone. Un’azione che andrebbe fatta vedere a qualsiasi attaccante.

Saponara: 6,5 Venti-venticinque minuti in cui non si vede, poi però decide di entrare in scena mettendoci qualità, molta. Quando gli lasciano un po’ di spazio ecco che dal suo destro partono due conclusioni insidiose e un paio di cross che potevano essere sfruttati meglio (specie uno per Bonaventura). Gonzalez: 6 Un paio di serpentine delle sue. Sulla prima Tonelli gli fa capire subito che tipo di trattamento gli sarebbe toccato questo pomeriggio.

Italiano: 5 Il mister guarda verso il campo e toglie Bonaventura e Torreira (per motivi diversi). Poi si gira e mette dentro Maleh e Amrabat e la Fiorentina subisce due gol in due minuti e perde la partita. Un caso? Forse no. Anche l’uscita di Saponara e non di Callejon è un qualcosa che lascia un po’ interdetti.