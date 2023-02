Le nostre PAGELLE: Jovic galleggia in aria prima di schiantare la palla in rete. E cosa dire sul cross di Terzic? Il buon impatto di Cabral

Terracciano: 7 Va ad occupare la propria porta, comincia a prendere le misure ed è subito costretto a fare un bell’intervento su Ricci. Bene, bravo, bis sul colpo di testa di Sanabria. La terza parata, quella su Vlasic è indubbiamente la più facile. Coraggiose due uscite su Sanabria fatte nel finale anche se sul gol di Karamoh lascia la porta dritto per dritto, favorendo l’avversario.

Dodô: 6 Ci siamo lasciati con i buoni segnali che aveva lanciato all’Olimpico. E così come a Roma, cresce nel secondo tempo dopo una prima frazione abbastanza anonima.

Milenkovic: 5,5 Avvio difficile con alcune disattenzioni e con brividi.

Igor: 6 Rischia molto ogni volta che esce palla al piede, ma palloni non ne perde molti. Anticipato un paio di volte da Sanabria, lotta lo stesso per tenere la propria porta imbattuta.

Terzic: 6,5 Visto che esperti in statistiche ci ammorbano con i cross di Biraghi, che cosa c’è da dire sulla palla messa in mezzo da lui per la testa di Jovic? Un traversone col contagiri che il suo compagno di squadra e di Nazionale tramuta in un gran bel gol. Dopo aver dominato la fascia sinistra si fa sorprendere dall’infilata di Karamoh nel finale.

Bonaventura: 5,5 L’uomo mascherato gioca una gara al di sotto delle proprie possibilità con tanti errori in impostazione sicuramente non da lui. Duncan: SV.

Mandragora: 6 Prende la palla al volo, spara un gran tiro verso la porta del Torino…e colpisce il palo con Milinkovic-Savic intento a guardare e a sperare. Per il resto una prestazione che ci piace definire come lineare. Amrabat: 6 Accolto da qualche fischio, cerca di mettersi in mostra lottando, per far dimenticare le ultime vicende di mercato.

Barak: 6,5 Da ieri è a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina, fatto questo che, evidentemente, gli trasmette una bella carica a molle per correre e lottare con continuità.

Gonzalez: 6,5 Di tocco ma anche di sacrificio, a destra ma anche a sinistra, in avanti ma anche in ripiegamento. Una versione di bi-Gonzalez che si fa indubbiamente apprezzare, anche se stavolta manca la zampata.

Jovic: 7 Galleggia letteralmente in aria prima di schiantare dentro di testa il pallone dell’1-0. Poco prima della rete, mette in condizione Kouame di poter battere il portiere avversario, solo che l’ivoriano non è più lucido come ad inizio stagione. Una serata in cui riesce a proteggere anche bene il pallone. Cabral: 6,5 Entra in campo con il giusto impeto, lotta, recupera palloni vicino alla porta granata e propizia, a modo suo, il raddoppio di Ikone. Poi c’è il solito legno a negargli la gioia del gol.

Kouame: 5 Minuto 58, Jovic gli serve un pallone comodo per poterla mettere dentro e lui che fa? Manco prende la porta con una ciabattata di destro da pochi passi. Azione simbolo di un momento per lui di involuzione tecnica e fisica. Poco dopo l’errore sotto porta arriva la giusta e inevitabile sostituzione. Ikone: 7 Sbaglia un paio di scelte in uno contro uno e in superiorità numerica, ma appena si ritrova la palla giusta la scaraventa in rete chiudendo, di fatto, i conti.

Italiano: 6,5 Missione semifinale compiuta. Anche stavolta la squadra si fa preferire nel secondo tempo, a parte i minuti di recupero. Dai cambi ottiene una buona risposta.