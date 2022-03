Le nostre PAGELLE: Torreira non è un Dio ma ha il dono dell’ubiquità, palo, gol e espulsione procurata, fa tutto lui. Gonzalez imprendibile, ma ha sempre lo stesso problema

Terracciano: 6 Un palo e una traversa del Bologna. Quest’oggi San Culazio è con lui, perché in entrambi i casi, il portiere della Fiorentina era assolutamente fuori casa. Poi in pratica si mette comodo a guardare il forcing della propria squadra. Una bella uscita al 94′, un errore coi piedi poco prima.

Odriozola: 6 Uno scivolone subito per favorire Soriano (traversa) subito per iniziare bene la sua partita. Progressione importante al 68′ con palla messa bene per Gonzalez, che però non sfrutta un’occasione colossale. Presenza costante nella metà campo avversaria, stavolta però senza acuti, eccetto l’occasione che abbiamo già scritto. Venuti: SV.

Milenkovic: 6,5 Giocando altissima, la Fiorentina, come sempre si espone a ripartenze che possono essere micidiali. In una di queste Orsolini taglia a fette la retroguardia viola, passando da Igor al serbo. In altre chiusure però non ha problemi e non lascia che le briciole agli avversari.

Igor: 6,5 Per lui possiamo fare lo stesso identico discorso fatto per Milenkovic.

Biraghi: 6 Quantità industriale di punizioni, cross, angoli, tutti mandati a ramengo. Con un paio d’eccezioni però: una punizione messa in angolo dal portiere avversario e soprattutto il traversone da dove è nato il gol della Fiorentina. Terzic: SV.

Bonaventura: 6 Più brillante in altre circostanze, più che altro lento in alcune giocate, ma non si può certo dire che non ci prova. Un tiro via l’altro e anche discreti, però tutti fuori di poco. Duncan: 6 Apporto alla squadra di tipo quantitativo.

Torreira: 8 E’ a destra e a sinistra, avanti indietro, in alto e in basso, non è un Dio, ma praticamente ha il dono dell’ubiquità. Il suo spirito poi è di quelli che dovrebbero essere presi ad esempio dai compagni. Coglie un palo, fa buttare fuori Bonifazi, e segna pure il gol decisivo dell’incontro. Vi basta?

Castrovilli: 6 Poche idee e ancora confuse. Fortunatamente le ha avute più chiare facendo la sponda per il gol di Torreira.

Gonzalez: 7 I primi trenta minuti di questa partita sono impressionanti. Qualità, dribbling, velocità, imprendibile. Il problema suo è sempre lo stesso: gli manca la cattiveria sotto porta. Anche oggi ha avuto una grande occasione da rete e non l’ha sfruttata.

Piatek: 5,5 Tentativo iniziale, con Skorupski che gli dice di no. Arriva leggermente in ritardo su un bel cross di Gonzalez per lui…e poi poco altro purtroppo. Cabral: 6 Proviamo a cogliere gli aspetti positivi del suo spezzone in campo. Due movimenti molto buoni su una palla messa dentro da Odriozola e anche in occasione del gol, che Torreira gli toglie con un tocco sulla riga di porta.

Sottil: 5,5 Poca sostanza, poca intraprendenza, una prova sostanzialmente impalpabile. Ikone: 5,5 Non riesce a dare il cambio di passo rispetto a quello fatto da Sottil sull’altra fascia.

Italiano: 6 Era una partita in cui la Fiorentina aveva tutto da perdere. E nel primo tempo ha rischiato di andare sotto con due occasionissime fallite dal Bologna. Indubbiamente nella ripresa gli avversari non hanno superato la metà campo, se non nel finale di gara, e i viola hanno legittimato il vantaggio. C’è qualcosa che però non torna: che senso ha giocare con gli esterni a piedi invertiti se i due non tirano praticamente mai in porta?