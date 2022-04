Le nostre PAGELLE: Torreira una mosca tse-tse coi piedi buoni. Italiano e il pericolo scampato con la giusta preparazione alla gara

Terracciano: 6 Si diverte a vedere i propri compagni tenere il Venezia costantemente lontano dai suoi pali. Le uniche tre volte in cui i lagunari si fanno vedere dalle sue parti, ci sono due situazioni di fuorigioco a vanificare l’azione e un’uscita tempestiva e sicura del portiere al 95′.

Venuti: 6 Una prestazione fatta di applicazione, semplicità e di svolgimento del proprio compito.

Milenkovic: 6,5 Una sola chiusura, ma importante, su Henry. Blocca il tentativo di conclusione da dentro l’area del francese nel corso della ripresa.

Igor: 6,5 Bravo, anzi bravissimo a crederci in occasione del gol di Torreira, la palla sembrava destinata ad uscire sulla punizione di Biraghi e invece lui ha allungato la propria gamba sinistra per rimettere la palla in mezzo. Al resto ci ha pensato Torreira. Dietro stavolta fatica il giusto, ma è sempre presente e attento.

Biraghi: 6 Calcia la punizione dalla quale nasce la rete della Fiorentina, ma non è un granché. Ci prova su calcio piazzato in seguito: palla bloccata facilmente dal portiere avversario. Per il resto non ci sono né giocate significative, né errori da segnalare.

Maleh: 6,5 Su e giù, inserimenti, recuperi e partecipazione al gioco. Anche grazie al suo dinamismo, la Fiorentina riesce a chiudere gli avversari. Duncan: 6 Agisce puramente da uomo di quantità.

Torreira: 7,5 Una vera mosca tse-tse. Lo è a centrocampo quando bracca gli avversari, ma lo è anche in area di rigore, quando riesce a catturare qualsiasi palla vagante. Gol da opportunista, ma con un tocco di classe, perché la palla stavolta la butta dentro di tacco. Insuperabile ‘insetto’ coi piedi buoni.

Castrovilli: 6,5 Abbiamo visto un ‘nuovo Castrovilli’ uno che insegue gli avversari e non ha paura di entrare, anche duro. Le buone sensazioni che ha trasmesso in campo, fanno da contraltare all’incidente avuto, che lo ha costretto ad uscire. Le mani sul volto e l’uscita in barella non sono dei bei segnali. Amrabat: SV.

Gonzalez: 6,5 A questa tornata non trova la rete o l’acuto. Ma trova molti falli subiti e molte punizioni guadagnate ed è una preoccupazione costante per gli avversari.

Cabral: 6 Ora sì che è pienamente inserito nel gioco della squadra. Viene incontro ai compagni, la scambia va dentro. Occasionissima al 21′ per il brasiliano, che brucia nettamente il proprio avversario diretto, ma calcia sul portiere da due passi. Sempre nel primo tempo ci prova in rovesciata con palla di poco alta. Suo malgrado toglie dalla porta avversaria una punizione di Castrovilli (deviata) che sembrava destinata a finire in fondo al sacco. Si rilancia in velocità su Ceccaroni nella ripresa e tutti sognano il bis di quanto successo a Napoli: lo scatto c’è, ma stavolta manca la conclusione. E’ l’unica vera volta in cui si vede nel secondo tempo. Piatek: SV.

Ikone: 6,5 Grande il suo avvio di gara. Spettacolare davvero il doppio scambio con Torreira che porta il francese a calciare di destro in diagonale, con palo pieno a portiere del Venezia strabattuto. Nel secondo tempo non si ripete allo stesso livello della prima frazione. Forse anche per questo Italiano decide di toglierlo. Sottil: 6 Una sgroppata e un’ammonizione ricevuta. Si può fare di più.

Italiano: 7 Voto alto perché questa partita era un trappolone per la Fiorentina. E il pericolo è stato schivato. Un match preparato bene in cui ai viola è mancato solo il colpo del KO, ma non di certo la vittoria.