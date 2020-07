Le nostre PAGELLE: Venuti, la sorpresa di vederlo giocare come il miglior Cuadrado e quella di farlo uscire all’intervallo. Pulgar il fuoriclasse dei rigori e basta, ma stavolta va bene così

Terracciano: 6,5 Non compie interventi straordinari ma nel finale regala alla squadra sicurezza con una sua uscita in un momento di pressione avversaria. E arriva a toccare una conclusione parmense dal limite, deviandola in angolo. Fare il secondo è un ruolo ingrato e molto difficile e il buon Pietro ha saputo calarsi nell’agone con la mentalità giusta.

Milenkovic: 6 Pochi patemi, ma non si capisce il perché rifili una manata ad un avversario al limite dell’area. Episodio che gli costa un’ammonizione.

Pezzella: 6,5 Va su e diventa un pericolo pubblico, tanto da guadagnare un rigore. Bell’intervento difensivo nel finale del primo tempo. Poi Abisso gli fischia contro un penalty che grida vendetta. Bravo e coraggioso anche a fine gara quando sbroglia una brutta situazione con un bel colpo di testa in tuffo.

Igor: 6 Interessanti i duelli con Kulusevski, sotto tutti gli aspetti. Regge il colpo.

Venuti: 7 Dribbling, doppi passi, una traversa colpita e un rigore procurato. Il primo tempo di questo ragazzo è roba che ricorda il miglior Cuadrado. Da un certo punto di vista, speriamo abbia avuto dei problemi, perché altrimenti la sua sostituzione all’intervallo non si spiega. Nemmeno con il fatto di essere stato ammonito. Lirola: 5,5 Con lo spagnolo al posto dell’italiano, la Fiorentina perde iniziativa e fantasia sulla fascia destra.

Benassi: 6 Sfortunato, nel senso che nel giorno del suo ritorno in campo da titolare, deve lasciare il terreno di gioco alla fine del primo tempo per infortunio. La sua gara si chiude senza sussulti, né errori. Castrovilli: 6 Il disastro con il Sassuolo è definitivamente archiviato, però l’errore al tiro resta. Al 73′ ha tutto il tempo e lo spazio per colpire e chiudere la gara, ma spedisce il pallone alto. Tornano fuori anche delle giocate interessanti.

Pulgar: 7 Poco o niente da dire su come batta i rigori. In quei frangenti lì è un fuoriclasse. Peccato che un centrocampista debba fare anche altro nel corso di una partita, però per questa volta ci accontentiamo di questo.

Duncan: 6 Fa l’essenziale, non gli chiedete di fare qualcosa che vada fuori dall’ordinario.

Dalbert: 5,5 Fa poco, in linea con quanto fatto vedere nel post Covid. Ceccherini: 5,5 Intervento rischioso su un avversario in area e gestione cervellotica e sbagliata (in coppia con Sottil) di un contropiede tre contro uno.

Cutrone: 5 Purtroppo non tiene una palla e in questo senso non dà una mano alla squadra. Gli capita un bel pallone da spingere in rete, ma colpisce Sepe in pieno. Sottil: 5,5 Bella la prima ripartenza in velocità che si chiude però con un suo tiro troppo centrale. La seconda invece termina con una sua ammonizione, la terza è gestita molto male dal tandem composto da lui e Ceccherini.

Ribery: 7 Maestro nella protezione del pallone, nei dribbling e anche nei recuperi. Kurtic pensa bene di entrare a prendergli la caviglia e riesce nella missione di metterlo KO. Ovviamente speriamo solo che sia stato un cambio precauzionale, perché perderlo in questo finale di stagione sarebbe un colpo durissimo da assorbire. Chiesa: 6 Si presenta con un passaggio in profondità perfetto per Cutrone il quale fallisce un’occasione importante. Ci prova a trafiggere Sepe, ma un suo destro finisce fuori di un metro.