Le nostre PAGELLE: Il migliore… ancora il portiere! Due pedine che predicano nel deserto della latitante fase offensiva viola

Terracciano 7: Spettatore non pagante per gran parte dell’incontro. Decisamente incolpevole sulla sforbiciata di Santini che porta il Padova ad accorciare le distanze. Al 76′ effettua l’intervento decisivo che permette alla Fiorentina di mantenere il vantaggio. Al 90′ compie un altro intervento prodigioso su Santini salvando ancora una volta il risultato.

Milenkovic 5,5: Inizia il match molto bene, sempre attento e lucido in ogni situazione nell’inedito ruolo di centrale nella difesa a tre della Fiorentina. Si lascia sfuggire Santini sul gol del Padova che svetta sull’imponenete difensore serbo con troppa facilità.

Martinez Quarta 6: Inizia in sordina, poi si scioglie. Ogni tanto ci prova con lanci e verticalizzazioni dalle retrovie mostrando tutte le sue qualità. Prende coraggio col passare dei minuti e aggredisce spesso alto sradicando con grande successo la sfera dai piedi dei veneti dimostrando personalità.

Igor 5,5: Col fisico si fa spesso sentire dalla sua parte prevalendo quasi sempre su chiunque transiti dalla sua parte. Appena può prova a sganciarsi cercando di aiutare la squadra anche in fase offensiva. Qualche sbavatura di troppo non gli fa meritare la sufficienza

Venuti 6: Ha il merito di portare in vantaggio la Fiorentina festeggiando il primo gol con la Prima Squadra dopo tanti anni passati nelle giovanili viola. E’ sicuramente uno tra i più propositivi dei gigliati nella prima frazione di gioco e si ripete nella ripresa sganciandosi spesso. A volte pecca di troppa superficialità negli appoggi facili.

Pulgar 6: Al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha sui piedi una buona palla gol ma calcia alto. Scambia spesso con Duncan cercando un ordine nel gioco viola che spesso non c’è. Piano piano sta ritrovando la forma giusta, è il gioco corale che manca

Duncan 5,5: Appena può si fa vedere sulla corsia di sinistra sovrapponendosi ad un Barreca decisamente poco offensivo nella prima frazione di gara. Nella ripresa cala alla distanza e offre poco supporto in fase d’interdizione.

Saponara 6: Inizia bene la partita del redivivo Ricky. Al 10’ si sovrappone sulla destra offre l’assist vincente per il primo gol in viola di Lorenzo Venuti. Si fa vedere tra le linee mostrando buone qualità tecniche ma anche spesso, poca reattività. Resta comunque tra i migliori nella latitante fase offensiva della Fiorentina. Dal 66′ Ribery 6: Come sempre prova a movimentare le acque. Stavolta non ci riesce; nessuno lo segue.

Barreca 5,5: A volte si addormenta e non segue le azioni offensive viola. Buona iniziativa al 24’: dopo aver sfruttato una disattenzione ospite mette al centro un buon cross che Cutrone non riesce a sfruttare. Non incide più di tanto neanche con l’inserimento di Ribery. Dal 84′ Biraghi: SV

Callejon 6,5: Posizionato ancora come seconda punta, fa fatica a giocare spalle alla porta nei primi minuti. Segna, si sblocca e prova a fare il Ribery sganciandosi da Cutrone e venendo in contro per dettare trame di gioco più imprevedibili. Insieme a Saponara però predica nel deserto nell’abulica fase offensiva viola.

Cutrone 5,5: Nei primi minuti viene spesso incontro per cercare di aiutare i suoi compagni. Viene servito poco e male dai compagni nonostante il tanto movimento in profondità. Al 65′ poco prima di uscire Duncan gli offre un cioccolatino dalla sinistra ma in estirada spedisce la sfera verso la Fiesole vuota. Dal 66’ Kouame 5: Poco, troppo poco da parte dell’ivoriano. Nel recupero in contropiede ha la palla del 3-1 ma centra in pieno un difensore del Padova.