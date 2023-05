Le nuove maglie della Fiorentina sono già disponibili negli store: un particolare sul font utilizzato FOTO FN

Presentata questa mattina la nuova Kombat 2023-24, la prima maglia della Fiorentina realizzata da Robe di Kappa per la prossima stagione. Protagoniste della divisa sono le “strisce” diagonali a motivo DNA che la percorrono, di un viola più chiaro rispetto a quello dominante dello sfondo. Dettagli bianchi tra cui il colletto che tornerà dopo qualche anno di assenza sulle maglie.

Le maglie sono già disponibili nei vari viola store, oltre che sul sito online della società viola. Una curiosità riguarda il font che sarà sul retro della maglia: come da regolamento sarà lo stesso dell’anno corrente e uguale per tutte le squadre, ma quello della Fiorentina sarà caratterizzato da un pattern in filigrana che richiamerà le catene di DNA presenti sul davanti della divisa (prima foto).