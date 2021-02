Le ore di Milenkovic: Attesa per l’esito del ricorso sulla squalifica

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro la Sampdoria, in programma domenica alle 15 a Marassi. Senza lo squalificato Amrabat, Prandelli può però contare sul recupero di Castrovilli: già detto di Ribery (LEGGI QUI), la speranza della Fiorentina è di poter contare anche su Milenkovic.

Le prossime ore, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, saranno decisive perché è atteso in giornata l’esito del ricorso della società gigliata per i due turni comminati al difensore serbo in seguito al testa a testa con Belotti. Dopo aver scontato la prima delle due giornate di squalifica contro l‘Inter, Milenkovic scalpita per tornare e anche Prandelli lo riabbraccerebbe volentieri.