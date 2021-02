Ribery pronto a tornare: la Fiorentina ha bisogno di lui. Prima la salvezza, poi il futuro

Dopo l’assenza per infortunio contro l’Inter, Franck Ribery è pronto per riprendersi una maglia da titolare della Fiorentina contro la Sampdoria. Uno stop, quello contro i nerazzurri, che è arrivato subito dopo il primo gol stagionale, realizzato contro il Torino.

Adesso, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la squadra di Prandelli ha bisogno delle sue giocate e della sua intelligenza tattica per il rush finale di stagione. A meno cinque dalle seicento partite con squadre di club, Ribery vuole tornare ad essere letale e ad aiutare la sua Fiorentina.

Il francese ha segnato quattro gol in Serie A e solo in una circostanza la Viola, contro il Milan a San Siro, è riuscita a portare a casa la vittoria. In attesa di decidere quale sarà il suo futuro al termine di questa stagione, c’è da dare una scossa al presente.