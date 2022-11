Le ottime parate di Terracciano, il tacco di Barak e la perla di Saponara: tutto il meglio di RFS-Fiorentina. VIDEO

La Fiorentina chiude bene il suo girone di UEFA Conference League, con una convincente vittoria in Lettonia, contro l’RFS di Riga, per 0-3. La gara si mette subito in discesa, con la rete al minuto 7 di Antonin Barak, su evidente errore dell’estremo difensore dei lettoni. Il ceco, poi, si ripete con una giocata di rara bellezza, ovvero l’assist per la rete di Arthur Cabral.

A fine primo tempo, Riccardo Saponara accende il suo destro a giro sul secondo palo e tira fuori il gol più bello della settimana di Conference League. Con tanto di festeggiamento in panchina e… un pestone involontario al piede di Italiano.

Di seguito, il video pubblicato da Sky Sport degli highlights di RFS-Fiorentina: