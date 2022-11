Le parole al miele di Italiano per Jovic. L’allenatore coccola il proprio attaccante

Luka Jovic è stato l’indiscusso protagonista delle cronache che riguardano la Fiorentina in questa settimana. Le sue dichiarazioni, soprattutto quelle uscite lunedì scorso dalla Serbia e riportate per prime in Italia da Fiorentinanews.com, hanno generato del malcontento tra i tifosi viola.

Vincenzo Italiano però sta provando a coccolarsi il proprio attaccante. Ieri il tecnico gigliato ha usato parole al miele per il serbo: “Vedo Luka diverso, è cambiato nel linguaggio del corpo: ha un altro sguardo. I momenti negativi ci devono rimanere in testa perché vanno evitati ma per lui i gol sono stati una medicina”.

Un altro Luka dunque? Beh, i numeri cominciano ad essere più interessanti sicuramente. Un gol in campionato e quattro (in tre gare) in Conference League, tutte siglate nel mese di ottobre stanno a dimostrare una crescita da parte di questo giocatore che, almeno potenzialmente, è in grado di poter portare un ottimo apporto alla causa.