Le parole e il sorriso di chi molto probabilmente sapeva già tutto: l’ago della bilancia per la conferma di Iachini è stato il gruppo

Nonostante non contasse niente, al triplice fischio di Fiorentina-Bologna i sorrisi al Franchi erano tanti e forse qualcuno sapeva già cosa sarebbe successo l’indomani. In particolare Federico Chiesa, che a fine partita si è andato a prendere il pallone della sua tripletta da portare a casa e, giocandoci come un bambino che lo vede per la prima volta, si è avviato all’intervista post partita. Le sue parole poi, se rilette oggi, sono state simboliche: “Abbiamo messo in campo i valori che il mister ci ha trasmesso in questi mesi. Anche senza obiettivi volevamo dare tutto per la maglia, per i tifosi e per il mister che ci ha dato veramente tanto“.

Una vittoria che ha portato Rocco Commisso a prendere la decisione definitiva: Iachini ancora sulla panchina della Fiorentina. A volerlo era in primis tutta la squadra viola, legata al mister viola da un legame d’affetto evidente. Dai veterani ai più giovani, l’ago della bilancia è stata la squadra. Ora testa a Ferrara per finire al meglio il campionato. Poi si riparte subito con la preparazione per il prossimo anno agli ordini di Beppe Iachini.