Muriel fa volare l’Atalanta, Juric e De Zerbi si dividono la posta in palio. Vincono Napoli e Bologna. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Erano ben quattro le partite di scena alle 19.30 per la 28′ giornata di Serie A: Udinese-Atalanta, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona e Napoli-Spal. L’Atalanta ha vinto 3-2 grazie al gol di Zapata e alla doppietta di Muriel; inutile il doppio timbro di Lasagna. 2-1 del Bologna sul campo della Samp, con le reti firmate da Barrow su rigore e Orsolini, Bonazzoli per i blucerchiati. Solito punteggio pirotecnico per il Sassuolo, 3-3 col Verona (Lazovic, Boga, Stepinski, Boga, Pessina, Rogerio). Infine, nessun problema per il Napoli che ha battuto 3-1 la SPAL (Mertens, Petagna, Callejon, Younes).

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 69, Lazio 65, Inter 58, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona, Parma 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria, Genoa 26, Lecce 25, Spal, Brescia 18.