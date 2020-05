Le porte chiuse della Fiorentina che hanno condizionato la scelta dell’Inter

La priorità dell’Inter, almeno fino a qualche settimana fa, era quella di convincere la Fiorentina a cedere il giovane talento, Gaetano Castrovilli. Lo scrive il quotidiano Tuttosport che però poi specifica anche come il club nerazzurro abbia trovato le porte chiuse davanti a sé: l’ex Bari resterà sicuramente a Firenze quest’estate. E in maglia viola cercherà di conquistarsi un posto ai prossimi campionati Europei, in un ambiente che conosce e all’interno di una squadra che punterà all’Europa.

La fermezza dei viola ha spinto l’Inter a puntare con decisione su Tonali per cercare il sorpasso decisivo ai danni della Juventus. Operazione che potrebbe essere riuscita.