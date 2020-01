Le prime ore viola di Cutrone: in attesa dell’ufficialità, il nuovo acquisto viola ha già svolto lavoro individuale al centro sportivo

Prime ore da giocatore della Fiorentina per Patrick Cutrone. L’attaccante, il suo procuratore e Daniele Pradè sono usciti pochi minuti fa dal centro sportivo, per adesso senza rilasciare dichiarazioni. Il nuovo acquisto viola ha già svolto un po’ di lavoro individuale, non sul campo ma in palestra, con qualche esercizio. In attesa dell’ufficialità, dunque, Cutrone si è già immerso nella squadra e negli ambienti viola, pronto a potersi allenare non appena sarà a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina.