Le prime parole di Andonov: “Il mio idolo è Ter Stegen. Sogno di diventare il portiere della Fiorentina e magari il migliore al mondo”

Attraverso i canali ufficiali della Fiorentina arrivano le prime parole del neo acquisto viola Ivan Andanov, portiere bulgaro classe 2003: “Mi piace molto la città di Firenze, la squadra mi ha dato un ottimo benvenuto. Il mio idolo è Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona”.

Sul suo connazionale Bojinov, ex attaccante della Fiorentina: “Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, era un ottimo calciatore e lo ringrazio delle belle parole spese per me. Con Krastev ci conosciamo dal 2018, siamo molto amici dentro e fuori dal campo. Il mio sogno è diventare il portiere della prima squadra della Fiorentina e magari il miglior portiere del mondo”.

Di seguito il video dell’intervista.

VIOLABLOG | 🎥💜 Andonov & Commisso

Ecco Andonov il nuovo giovane portiere viola 🧤 La vittoria della Primavera e le parole del Presidente Rocco Commisso 🎙 #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/8lR1EXlhhL

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2021