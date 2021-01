Le prime parole di Kokorin da giocatore della Fiorentina VIDEO

“Ciao Firenze, sono felice di essere qui. Forza viola!“. Sono queste le prime parole di Aleksandr Kokorin da giocatore della Fiorentina.

L’attaccante russo è arrivato in mattinata a Roma, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart. Al termine, si metterà in viaggio verso Firenze: l’arrivo è previsto in serata.