Le prodezze per la Fiorentina e per Mancini, la dedica a Ribery…e la firma sul nuovo contratto

Gaetano Castrovilli è sempre più uomo simbolo di questa squadra. Commisso riparte da lui

Due gol e un assist, Gaetano Castrovilli è stato fondamentale per la vittoria della Fiorentina contro l’Udinese. Le sue prodezze hanno fatto stropicciare gli occhi al selezionatore della Nazionale, Roberto Mancini, presente in tribuna, e hanno fatto contento anche il presidente viola Rocco Commisso, il quale sta puntando molto sul centrocampista. E poi la dedica. Dopo il primo gol realizzato nel match, l’ex Bari ha alzato le dita a formare il numero sette, in omaggio a Franck Ribery che stava guardando il match in uno sky box allo stadio.

Commisso ha eletto Castrovilli ad uomo-simbolo della squadra per il futuro; sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che è pronto il suo nuovo contratto, è solo questione di giorni e verrà messo il nero su bianco. Accordo prolungato dal 2024 al 2025 e adeguamento economico per lui.