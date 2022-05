Le ragazze di Panico chiamate alla vittoria davanti agli occhi del direttore Barone

Ad assistere al match salvezza tra Pomigliano e Fiorentina Femminile, c’è anche il direttore generale del club viola Joe Barone, presente all’impianto sportivo “Ugo Gobbato“. Una partita che deciderà le sorti della stagione delle ragazze di Patrizia Panico, impegnate in trasferta contro una diretta concorrente per non retrocedere in Serie B.

Ecco il dg Barone immortalato dai canali ufficiali della Fiorentina a Pomigliano d’Arco: