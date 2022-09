Le responsabilità del reparto offensivo

Dopo aver esultato cinque volte nella prima partita e mezzo, con tre reti alla Cremonese e due nel primo tempo con il Twente, il reparto offensivo viola si è inceppato di brutto. Dalla scivolata di Cabral, gesto del raddoppio gigliato nell’andata contro gli olandesi, sono infatti passate oltre quattro partite e mezzo senza che la Fiorentina sia stata capace di segnare nuovamente. E se i due 0-0 contro Twente e Napoli sono stati festeggiati come successi considerato il passaggio ai gironi e la grande prova contro la formazione di Spalletti, quello di Empoli ha lasciato l’amaro in bocca.

Arrivando alla sconfitta di misura di Udine che ha fatto sibilare a fine partita un “Sono un po’ preoccupato per l’assenza di gol” persino ad Italiano. Ieri il tecnico ha nuovamente mostrato il petto impennando l’orgoglio. Facendo capire che il problema restano alcune scelte discutibili negli ultimi venti metri. Decisioni che gli attaccanti in campo oggi non potranno sbagliare. Il centravanti sarà appunto Jovic, fermo al gol alla prima con la Cremonese e ansioso di segnare contro una big.