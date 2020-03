Le richieste economiche della Serie A. Se il campionato non verrà finito, deficit di oltre 720 milioni: documento pronto per essere inviato al Governo

Si è conclusa ad poco l’assemblea di Lega per i campionati. La Serie A ha chiesto aiuto attraverso sei punti: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, un diverso piano di ammortamento ma anche nuove forme di finanziamento, come le scommesse sportive. Chiesta poi una diversa organizzazione della vendita dei diritti sportive e di misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture. Secondo quanto riporta Sky Sport, si perderanno oltre 720 milioni se non si termina il campionato e che il documento è pronto per essere inviato al governo.