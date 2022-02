Le riflessioni della notte di Italiano ed un esito ovvio solo per la difesa, dove l’imbattibilità esterna manca da mesi

“Mi sono tenuto questa riflessione per la notte” ha detto ieri Vincenzo Italiano a proposito della scelta legata al portiere, con il rientrante Terracciano e il reduce da clean sheet Dragowski. Ma ovviamente le scelte da ponderare riguardano anche gli altri reparti, tolta la fascia centrale della difesa che ha opzioni obbligate in Quarta e Igor. Nel settore per altro, scrive Tuttosport, la Fiorentina fa una gran fatica a mantenere l’imbattibilità esterna: manca addirittura dal 26 settembre, quando a Udine finì 0-1.