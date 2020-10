Le rotazioni frenetiche che penalizzano tutto l’attacco viola: Iachini ha la scelta più difficile da compiere

Dopo due “recite” da parte di Vlahovic dovrebbe toccare nuovamente a Kouame, che invece aveva recitato alle prime due. Cutrone invece è rimasto praticamente sempre in mezzo al pubblico a guardare lo (scadente) spettacolo. Per il momento infatti, la Fiorentina non solo non ha un punto di riferimento a livello numerico davanti ma non ha neanche un calciatore su cui puntare chiaramente e da cui aspettarsi l’esplosione. Per questo, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, per Iachini è arrivato il momento delle scelte perentorie, da effettuare in direzione di uno dei suoi 3 interpreti, utilizzando invece gli altri a gara in corso. Ad oggi la statistica racconta di 1 gol a testa per Vlahovic e Kouame, un bottino magro per poter scegliere a cuor leggero, per una impasse che la Fiorentina dovrà risolvere se vorrà estrarre dai suoi 3 giovani l’attaccante del futuro.

