Le scommesse viola su Bianco e Martinelli ma a entrambi serve il giusto spazio per renderle concrete

Alessandro Bianco e Tommaso Martinelli, classe 2002 e 2006: entrambi presi in considerazione dal ct Mancini per lo stage allargato di questi giorni a Coverciano e le due speranze principali del vivaio della Fiorentina, stando almeno a quanto trapela dagli ambienti interni del club. Se per il centrocampista qualche spazio in prima squadra, in Conference per il momento, c’è già stato, per il portiere si parla invece di primo anno in Primavera, sebbene di molto al di sotto dell’età della categoria. Fasi diverse di sviluppo ma la stessa necessità: trovare spazio per esprimersi. Bianco ad esempio, a gennaio potrebbe finalmente trovare un club che lo accolga in prestito e gli dia finalmente minutaggio. Italiano lo tiene indubbiamente in considerazione ma di fatto nelle rotazioni non lo inserisce quasi mai: per questo serve un punto di rottura, da cui si capisca quanto effettivamente vale il giocatore e quanto può dare. Un risultato che conterebbe molto più dei trofei a livello Primavera e delle intenzioni di puntare sul vivaio, sempre belle da sbandierare ma non sempre concrete nei fatti.