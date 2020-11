Le sfumature diverse nell’area di comando della Fiorentina. Commisso ultimo baluardo iachiniano

In queste ore molti tra tifosi della Fiorentina e addetti ai lavori si sono fatti due domande precise: perché legare il futuro di Giuseppe Iachini al risultato di Parma? Non ci sono comunque abbastanza elementi per decidere in un senso o nell’altro?

La risposta è che nell’area di comando della Fiorentina ci sono valutazioni che hanno sfumature diverse. Non c’è concordanza tra le varie anime ed è quello che si evince da ciò che scrive La Gazzetta dello Sport in questo senso. Rocco Commisso, che poi è comunque la persona a cui spettano le ultime decisioni, resta l’ultimo vero baluardo di Iachini.