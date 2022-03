Le statistiche parlano per Piatek, adesso però ci aspettiamo altro… dagli altri!

Sabato 8 gennaio 2022 la Fiorentina ufficializzava il ritorno in Italia di Krzysztof Piatek con la maglia viola. Da vice Vlahovic a titolare della squadra viola poi, il passo è stato breve. Se sotto il profilo del gioco qualcosa da migliorare indubbiamente ancora c’è, in fase realizzativa l’attaccante polacco si è fatto trovare pronto, firmando 6 gol in 9 partite giocate.

Dal ritorno di Piatek nel Bel Paese (e dunque da quando è a disposizione di Italiano), prendendo in considerazione Serie A e Coppa Italia, solo Ciro Immobile e Tammy Abraham hanno segnato più dell’attaccante viola tra i calciatori che giocano in Italia. Un dato solo parziale, ovviamente, ma che mostra come il pistolero in Italia trovi la sua giusta dimensione.

In 10 presenze collezionate in questa stagione con l’Herta Berlino, l’ex Genoa e Milan aveva segnato solo un gol, rendimento che poi ha spinto la società tedesca a privarsi di lui già a gennaio (seppur in prestito).

I dati intanto parlano per Piatek. Ancora di lavoro ce n’è da fare per inserirlo ancora meglio nel gioco della Fiorentina. Per le occasioni che la squadra viola crea però, ci si aspetta di vedere presto tanti altri nomi nel tabellino dei marcatori.