Le tante scintille scoccate e quelle parole di Chiesa che non possono essere un caso

Ecco il commento de La Nazione dopo la vittoria della Fiorentina a casa del Napoli: “Dopo quattro partite il cambio di rotta non può essere un caso e allora bisogna fare un viaggio nel cervello della Fiorentina, prima ancora di studiarne i piedi o le posizioni in campo, la tattica, il cambio di corsa: è come se Iachini avesse aperto un ripostiglio segreto, ma guarda te, quante qualità erano rimaste sottochiave. Fanno rumore in particolare le parole di Chiesa alla fine della partita, certo che, dopo il cambio in panchina, sono scoccate parecchie scintille nelle gambe dei giocatori (e anche questo non può essere un caso). Prima c’era solo paura, ora la Fiorentina è diventata perfino spavalda: cambio di personalità da dottoressa Jekyll a miss Fiorentina. Da non credere“.