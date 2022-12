Le tensioni tra Fiorentina ed Empoli e le cause che le hanno generate. E a rimetterci è stato Zurkowski

Fra la Fiorentina e l’Empoli serve un passo di pacificazione, un chiarimento dopo le tensioni registrate al termine dell’ultimo spezzone di calciomercato.

Tensioni che si sarebbero verificate, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un po’ per colpa della trattativa Bajrami, un po’ per la richiesta last minute dei viola per Parisi.

Alla fine chi ci ha rimesso in prima persona è stato Zurkowski, che era già pronto a traslocare (nuovamente) ad Empoli.

Da parte del direttore sportivo azzurro, Accardi, c’è voglia di riprovarci col polacco che troverebbe sicuramente spazio all’interno della squadra.