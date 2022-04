Le trappole dell’Arechi

La prima trappola per la Fiorentina all’Arechi di Salerno, è legata alla formazione: Italiano deve fare i conti con le assenze a centrocampo proprio quando dovrà affrontare 6 partite in un mese. L’utilizzo di Amrabat è scontato, mentre Bonaventura sta cercando di accelerare i tempi dopo l’infortunio al ginocchio del 14 marzo.

Una seconda trappola sarà la bolgia dell’Arechi, pronto al sold-out per spingere gli uomini di Nicola: saranno circa 20mila a tifare Salernitana allo stadio. Poi c’è la gestione post-Juve: uno degli effetti collaterali del ko di Torino è legato al grande dispendio di energie mentali. La Fiorentina dovrà riuscire a ripartire dimenticando la sconfitta. Infine la rivalsa degli ex, Ribery su tutti. Non si è lasciato benissimo con la società viola e vorrà segnare il suo primo gol in stagione con la maglia della Salernitana. A riportarlo è La Nazione.