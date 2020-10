Le tre chance di Dragowski con la sua Polonia

Reduce dall’esordio nell’amichevole contro la Finlandia, Bartlomiej Dragowski è stato nuovamente convocato dalla Polonia per i prossimi impegni della Nazionale. Tre le partite in programma, di cui le due in Nations League contro Italia e Olanda. La terza, invece, è un’amichevole contro l’Ucraina e verosimilmente sarà questa l’occasione in cui potrà trovare spazio il portiere della Fiorentina.

Di seguito ecco l’elenco completo dei convocati:

🔴 POWOŁANIA REPREZENTACJI POLSKI

Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał zawodników z polskich i zagranicznych klubów na listopadowe mecze z:

✅ Ukrainą (11.11.2020, 20:45)

✅ Włochami (15.11.2020, 20:45)

✅ Holandią (18.11.2020, 20:45) pic.twitter.com/rEZ8AfLjHt — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 23, 2020