Le tre opzioni della Fiorentina per la fascia destra: Prandelli sfoglia la margherita

Sono pochi i dubbi di formazione di Cesare Prandelli in vista della trasferta della sua Fiorentina in casa della Sampdoria. Uno di questi, come si legge su La Nazione, riguarda l’esterno destro del 3-5-2 gigliato. Contro l’Inter ha giocato Lorenzo Venuti, ma adesso il tecnico viola può contare anche sul recuperato Martin Caceres, che ha smaltito i problemi alla schiena, e su Kevin Malcuit, che ha giocato i suoi primi minuti con la maglia della Fiorentina sette giorni fa.

Tutto dipenderà dall’atteggiamento che Prandelli chiederà alla sua squadra: l’uruguaiano garantisce una maggior copertura e meno spinta, al contrario dell’ex Napoli: Venuti, per via delle sue caratteristiche, è una via di mezzo tra i due.