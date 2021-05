Le ultime cinque fatiche della Fiorentina Primavera per allontanare i pericoli. E dopo undici anni…

Con la bella vittoria di ieri contro l’Atalanta, la Fiorentina Primavera di Aquilani ha finalmente interrotto una striscia consecutiva di sconfitte in campionato che era salita a quota sei e durava dal 18 aprile. Tre punti importanti che arrivano il giorno dopo l’ufficialità dell’aumento delle squadre dalla prossima stagione in Primavera 1, che prevedrà solo due retrocessioni dal massimo campionato e quattro promozioni dalla Primavera 2.

Una vittoria che dunque ha permesso alla squadra viola di allungare a +8 sulla nuova zona retrocessione, occupata dal già spacciato Ascoli e dalla Lazio penultima. Intanto le partite rimaste alla fine sono solo cinque: la Fiorentina avrà il doppio impegno casalingo contro Torino e Juventus, poi Milan, Sampdoria e Sassuolo. Tutto in praticamente 18 giorni.

Intanto la zona playoff è matematicamente sfumata per la prima volta dal 2010, quando la Fiorentina di Renato Buso non centrò le fasi finali del campionato giovanile (senza contare lo scorso anno quando i playoff non sono stati disputati). Una Coppa Italia che ha reso meno amara una stagione tra pochi alti e tanti bassi per la squadra giovanile viola. Ora le ultime cinque partita, senza distrazioni e con la consapevolezza delle qualità di una squadra che troppo poco spesso ha messo in mostra.