Le esclusioni forzate per non raggiungere il bonus presenze: l’altro aspetto che ha alterato Torreira

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, il divorzio tra la Fiorentina e Lucas Torreira non è dovuto soltanto al dietro front della società viola sull’accordo che riguardava l’ingaggio (2,7).

Torreira non avrebbe digerito le ultime esclusioni in campionato che avrebbero stoppato ulteriori bonus. Dopo l’infortunio, Amrabat ha preso il posto da titolare nella squadra e ciò ha reso il clima tra le parti ancora più rovente. Nelle ultime ore, Pradè ha contattato l’entourage del giocatore, ma per adesso la situazione viaggia su binari ormai decisi.