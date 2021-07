Sofyan Amrabat e un recupero che procede secondo i piani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il centrocampista marocchino classe 1996 in questo momento si trova in Olanda, dove si sta sottoponendo a tutte le terapie del caso dopo l’intervento per la pubalgia.

Al momento però, non è ancora stata fissata una data in cui l’ex Verona farà rientro a Firenze.