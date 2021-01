Le ultime pendenze tra Kokorin e Spartak. Kouame: La posizione della Fiorentina non cambia

La Fiorentina ha chiuso il suo secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato: come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, si tratta di Aleksandr Kokorin. Costo dell’operazione poco meno di cinque milioni di euro: il russo firmerà un contratto di tre anni anni e mezzo e si abbasserà lo stipendio a 1,8 milioni di euro pur di tentare l’avventura in Serie A. All’inizio della prossima settimana l’ormai ex attaccante dello Spartak, con cui in giornata dovrà risolvere alcune pendenze a livello economico, arriverà in Italia per visite e firma.

L’arrivo di Kokorin non dovrebbe cambiare la posizione di Christian Kouame, anche se l’acquisto del russo parrebbe ridurre lo spazio a sua disposizione mentre lui gradirebbe giocare di più. Se il Verona si è defilato, il Torino continua a bussare alla porta: la Fiorentina però non apre, ribadendo la stessa risposta negativa anche a Eintracht e Schalke, club importanti disposti ad acquistare immediatamente a titolo definitivo Kouame. Quel che è certo, conclude La Gazzetta dello Sport, è che l’acquisto dell’attaccante russo ha fatto cadere la candidatura di Felipe Anderson.