Le valutazioni della Fiorentina sui giocatori rientrati dai prestiti. Sottil una risorsa per Gattuso?

Sono la bellezza di ventinove i giocatori che torneranno alla Fiorentina al termine della loro stagione in prestito. I giocatori su cui la società dovrà decidere per prima il futuro sono Pol Lirola, non riscattato dal Marsiglia in assenza di sconto da parte della Viola, Alfred Duncan, che piace al Verona, e Marco Benassi, di ritorno proprio dall’Hellas dopo una stagione assai problematica.

Torna alla base anche Riccardo Sottil, che con Gattuso e il cambio di modulo potrebbe diventare una risorsa preziosa per la Fiorentina. Dalla B torneranno i vari Dalle Mura, Maleh, Terzic e Zurkowski, mentre Rasmussen rimarrà in Olanda per un’altra stagione. Ranieri potrebbe restare alla SPAL, mentre Ceccherini e Lafont porteranno liquidità da utilizzare poi nel mercato in entrata. Tutti gli altri, difficilmente verranno rimarranno alla Fiorentina.