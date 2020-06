Le varianti del 3-5-2 a cui Iachini ha lavorato: tutto ruota intorno a Ribery

Oltre all’ormai consolidato 3-5-2, Iachini in queste settimane ha lavorato a due varianti per far rendere al meglio la squadra facendo coesistere Chiesa, Ribery e Vlahovic. In un primo caso si andrebbe verso il 4-3-1-2 con Franck nel ruolo da trequartista, mentre in un secondo si sceglierebbe il 4-3-3 con il francese e Chiesa ai lati di Vlahovic. Soluzioni che torneranno certamente utili in questo intenso finale di stagione e, chissà, in una Fiorentina futura. A scriverlo è Stadio.

