Le vicende societarie di casa Torino che potrebbero favorire la Fiorentina e…Belotti

Andrea Belotti continua ad essere un obiettivo della società gigliata. Le ultime vicende societarie del Torino potrebbero favorire il dialogo tra i granata e la Fiorentina, mentre il discorso cambierebbe nel caso in cui Cairo decidesse di passare la mano. Come scrive La Nazione, l’eventuale esborso non sarebbe da poco ma l’arrivo di Belotti darebbe sostanza e qualità.

