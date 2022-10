Lecce-Fiorentina: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

Ancora una volta, la giornata di campionato si chiuderà con la partita della Fiorentina, che lunedì sera affronterà il Lecce. Il calcio d’inizio al Via del Mare previsto per le 20.45 e ci sarà una doppia copertura televisiva dell’evento.

Il match tra i viola e pugliesi, infatti, verrà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati con l’apposita app su tutti i dispositivi elettronici a cominciare dalle Smart TV fino ai cellulari.

Ma l’incontro sarà anche su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per tutti coloro i quali non hanno la possibilità di accedere a questi canali a pagamento, ricordiamo che ci sarà la diretta testuale, seguitissima, di Fiorentinanews.com con la descrizione delle azioni in tempo reale e con i vostri commenti.